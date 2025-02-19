Результаты четырех стыковых матчей в Лиге чемпионов

18 февраля состоялись первые четыре ответных стыковых матча плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Как передает Day.Az, первым слотом стояло противостояние "Милана" и роттердамского "Фейеноорда", в котором коллектив из Нидерландов добился ничейного результата и по сумме двух матчей прошел в 1/8 финала (1:1, 2:1 - общий счет).

В других матчах дня "Брюгге" в гостях оказался сильнее "Аталанты" из "Бергамо" (3:1, 5:2 по сумме).

Мюнхенская "Бавария" дома сыграла вничью с "Селтиком" из Глазго (1:1, 3:2 по сумме).

"Монако" в гостях сыграл вничью с лиссабонской "Бенфикой" (3:3, 3:4 по сумме).