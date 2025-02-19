Нападающий "Шамахы" перешел в "Факел"

Нападающий Белайди Пуси расстался с азербайджанской футбольной командой "Шамахы".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, региональный представитель договорился о переходе албанского футболиста в команду "Факел", выступающую в Российской премьер-лиге.

Пуси уже находится в стане представителя Воронежа и подпишет контракт с новой командой после прохождения медицинского обследования.

Отметим, что Пуси, присоединившийся к "Шамахы" в начале сезона, запомнился своими пятью голами и четырьмя результативными передачами в составе команды.