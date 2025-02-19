https://news.day.az/sport/1731388.html Нападающий "Шамахы" перешел в "Факел" Нападающий Белайди Пуси расстался с азербайджанской футбольной командой "Шамахы". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, региональный представитель договорился о переходе албанского футболиста в команду "Факел", выступающую в Российской премьер-лиге.
Нападающий "Шамахы" перешел в "Факел"
Нападающий Белайди Пуси расстался с азербайджанской футбольной командой "Шамахы".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, региональный представитель договорился о переходе албанского футболиста в команду "Факел", выступающую в Российской премьер-лиге.
Пуси уже находится в стане представителя Воронежа и подпишет контракт с новой командой после прохождения медицинского обследования.
Отметим, что Пуси, присоединившийся к "Шамахы" в начале сезона, запомнился своими пятью голами и четырьмя результативными передачами в составе команды.
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