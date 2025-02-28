Чемпионат по борьбе впервые пройдет в Гяндже

Чемпионат страны по вольной и греко-римской борьбе среди юношей U-15 пройдет с 3 по 6 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир впервые пройдет в Гяндже.

Чемпионат, который пройдет во Дворце спорта Гянджи, будут обслуживать международные и национальные судьи. Среди них будут рефери, приглашенные из Турции и Грузии.

Победители по вольной борьбе определятся в первые два дня соревнований, а победители по греко-римской борьбе - в последующие два дня. Поединки соревнования отборочного характера для национальных сборных, будут начинаться в 10:00 каждый день.

Программа чемпионата страны:

3 марта

Вольная борьба: 38 кг, 44 кг, 52 кг, 62 кг, 75 кг.

4 марта

Вольная борьба: 41 кг, 48 кг, 57 кг, 68 кг, 85 кг.

5 марта

Греко-римская борьба: 38 кг, 44 кг, 52 кг, 62 кг, 75 кг.

6 марта

Греко-римская борьба: 41 кг, 48 кг, 57 кг, 68 кг, 85 кг.