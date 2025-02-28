https://news.day.az/sport/1733700.html Азербайджан идет четвертым на "Большом шлеме" Команда Азербайджана по дзюдо обосновалась на четвертом месте в общем зачете после первого дня "Большого шлема" в Ташкенте. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, благодаря серебряной медали, завоеванной Тураном Байрамовым (60 кг), наш коллектив обошел Китай, Францию, Бразилию, Таджикистан и многие другие страны.
Лидерство захватила Япония (3-2-1), далее расположились Узбекистан (0-1-4) и Испания (0-1-1).
Азербайджан идет четвертым на "Большом шлеме"
Команда Азербайджана по дзюдо обосновалась на четвертом месте в общем зачете после первого дня "Большого шлема" в Ташкенте.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, благодаря серебряной медали, завоеванной Тураном Байрамовым (60 кг), наш коллектив обошел Китай, Францию, Бразилию, Таджикистан и многие другие страны.
Лидерство захватила Япония (3-2-1), далее расположились Узбекистан (0-1-4) и Испания (0-1-1).
Отметим, что серебро Байрамова будет единственной медалью команды в Ташкенте, так как наши спортсмены выступали лишь в первый день турнира.
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