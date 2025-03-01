Азербайджанские боксеры примут участие в соревнованиях Кубка мира

3 марта в Будве (Черногория) стартует международный турнир "Жемчужина Адриатики", имеющий статус Кубка мира среди юных боксеров, передает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана.

Сборная Азербайджана будет представлена как в мужском, так и в женском зачетах.

В мужском турнире под руководством главного тренера сборной Эльбруса Рзаева и тренера Джейхуна Абиева выступят Билалхабаши Назаров (51 кг), Зидан Гумбатов (54 кг) и Мухаммед Джафаров (+92 кг).

В женской команде под руководством тренера Анара Бахышова будут представлены Банучичек Насирли (48 кг), Джамиля Султанлы (50 кг), Озлям Гасанова (66 кг) и Илькана Ахмедова (+81 кг).

Азербайджанский рефери Фархад Рахманов будет представлен в судейском составе турнира "Жемчужина Адриатики".