"Фенербахче" интересуется нападающим "Зиря"

Число интересующихся гвинейским нападающим азербайджанской футбольной команды "Зиря" Салифу Сума продолжает расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что 21-летний нападающий также привлек внимание турецкого гранда "Фенербахче".

Представитель Стамбула хочет подписать форварда. Клуб Суперлиги также направил предложение по Сума.

Считается, что у "Фенербахче" больше шансов подписать игрока в борьбе с болгарским ЦСКА, который также заинтересован в переходе Салифу. Представитель Турции также рассматривает возможность воспользоваться пунктом об отступных в размере 800 000 евро, предусмотренным в контракте игрока.

Отметим, что контракт Сума с "Зиря" истекает летом 2027 года.