"Фенербахче" интересуется нападающим "Зиря"
Число интересующихся гвинейским нападающим азербайджанской футбольной команды "Зиря" Салифу Сума продолжает расти.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что 21-летний нападающий также привлек внимание турецкого гранда "Фенербахче".
Представитель Стамбула хочет подписать форварда. Клуб Суперлиги также направил предложение по Сума.
Считается, что у "Фенербахче" больше шансов подписать игрока в борьбе с болгарским ЦСКА, который также заинтересован в переходе Салифу. Представитель Турции также рассматривает возможность воспользоваться пунктом об отступных в размере 800 000 евро, предусмотренным в контракте игрока.
Отметим, что контракт Сума с "Зиря" истекает летом 2027 года.
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