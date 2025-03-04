14 азербайджанских шахматистов сыграют на чемпионате Европы

Завершилась регистрация участников на чемпионат Европы по шахматам среди мужчин, который пройдет 15-26 марта в Эфори-Норд (Румыния).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на него заявилось 14 представителей Азербайджана. Это Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Ниджат Абасов, Риад Самедов, Ахмед Ахмедзаде, Мисратдин Искендеров, Хазар Бабазаде, Вугар Манафов, Широглан Талыбов, Хаган Ахмед, Эльмар Атакишиев, Шаин Велиев, Сулейман Сулейманлы и Умид Асланов.

Всего на ЧЕ сыграет 401 шахматист.

Рейтинг-фаворитом является Богдан-Даниэль Дьяк (Румыния), второй по списку Алексей Сарана (Сербия), а третий - Йорден Ван Форест (Нидерланды).