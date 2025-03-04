В Баку подписан меморандум о развитии древнего вида боевых искусств алпагут

Президент Всемирной федерации алпагута Жаля Ахмедова и председатель Emedia Group Эльшан Алиев подписали меморандум о развитии алпагута, сообщает Day.Az.

Алпагут - древний тюркский вид спорта со своими канонами, традициями и философией. "Алпагут" слагается из слов Алп - воин, Куд - от слова kutsal (святой), означает Великий Воин. Данный вид спорта древнее чем, к примеру, кунг-фу или ушу.

Целью сотрудничества является обеспечение более широкого признания алпагута в Азербайджане и во всем мире, передача его традиций будущим поколениям. Также на переднем плане стоит продвижение алпагута как культурного наследия.

"Азербайджан может стать международным центром в области боевых искусств алпагут. Это также создаст условия для новых возможностей и установления стратегического партнерства в медиа и спорте страны. Таким образом, данный меморандум является не только документом сотрудничества, но и важным шагом для укрепления глобальных позиций Азербайджана в области спорта и культуры, продвижения боевых искусств алпагут на мировом уровне и передачи нашего национального наследия будущим поколениям", - отметил Эльшан Алиев.

В рамках сотрудничества будут проведены совместные проекты - спортивные соревнования, семинары, конференции и другие мероприятия, разработаны специальные образовательные программы для молодежи и спортсменов.