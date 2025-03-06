В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике

На Национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает Day.Az, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал о престижных соревнованиях по различным видам гимнастики, ежегодно проводимых в Азербайджане, и достигнутых успехах.

Он отметил, что Азербайджан всегда добивался высоких результатов в гимнастике, и выразил уверенность, что нынешний турнир сыграет важную роль в развитии и популяризации спортивной гимнастики в стране, а также создаст благоприятные условия для приобретения соревновательного опыта спортсменами.

На соревнованиях Азербайджан представляют: среди мужчин - Никита Симонов (кольца), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, конь-махи), Мансум Сафаров (опорный прыжок, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Демиров (параллельные брусья); среди женщин - Назенин Теймурова и Дениз Алиева (обе во всех шести дисциплинах).

По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысшие баллы, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

Кубок мира завершится 9 марта.