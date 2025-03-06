https://news.day.az/sport/1735076.html Азербайджанские гимнастки заявились на чемпионат Европы Европейская гимнастика обнародовала предварительные цифры чемпионата континента по художественной гимнастике. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он состоится 4-8 июня в Таллинне (Эстония) и соберет граций из 39-ти стран. На соревновании выступят 224 сеньорки и 130 юниорок.
Азербайджанские гимнастки заявились на чемпионат Европы
Европейская гимнастика обнародовала предварительные цифры чемпионата континента по художественной гимнастике.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он состоится 4-8 июня в Таллинне (Эстония) и соберет граций из 39-ти стран. На соревновании выступят 224 сеньорки и 130 юниорок.
В состязаниях групповых команд заявлены 19 сеньорских и 22 юниорских коллектива.
В заявку сборной Азербайджана вошло в общей сложности 16 гимнасток. Именные заявки будут обнародованы позже.
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