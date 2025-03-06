Азербайджанские гимнастки заявились на чемпионат Европы

Европейская гимнастика обнародовала предварительные цифры чемпионата континента по художественной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он состоится 4-8 июня в Таллинне (Эстония) и соберет граций из 39-ти стран. На соревновании выступят 224 сеньорки и 130 юниорок.

В состязаниях групповых команд заявлены 19 сеньорских и 22 юниорских коллектива.

В заявку сборной Азербайджана вошло в общей сложности 16 гимнасток. Именные заявки будут обнародованы позже.