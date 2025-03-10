Брандл назвал главных конкурентов Ферстаппена в новом сезоне Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл назвал главных соперников действующего чемпиона "Королевских гонок" Макса Ферстаппена из "Ред Булл" в борьбе за титул в новом сезоне.

Об этом сообщает Day.Az.

"Его главные соперники пока не знают, как выигрывать чемпионаты мира - Шарль Леклер, Джордж Расселл, Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Думаю, Макс должен начать сезон в качестве фаворита", - сказал Брандл на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Ранее Мартин поделился смелым прогнозом на сезон-2025, касающимся семикратного чемпиона мира британского пилота "Феррари" Льюиса Хэмилтона.