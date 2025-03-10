https://news.day.az/sport/1735769.html Брандл назвал главных конкурентов Ферстаппена в новом сезоне Формулы-1 Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл назвал главных соперников действующего чемпиона "Королевских гонок" Макса Ферстаппена из "Ред Булл" в борьбе за титул в новом сезоне. Об этом сообщает Day.Az.
Брандл назвал главных конкурентов Ферстаппена в новом сезоне Формулы-1
Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл назвал главных соперников действующего чемпиона "Королевских гонок" Макса Ферстаппена из "Ред Булл" в борьбе за титул в новом сезоне.
Об этом сообщает Day.Az.
"Его главные соперники пока не знают, как выигрывать чемпионаты мира - Шарль Леклер, Джордж Расселл, Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Думаю, Макс должен начать сезон в качестве фаворита", - сказал Брандл на канале Sky Sports F1 в YouTube.
Ранее Мартин поделился смелым прогнозом на сезон-2025, касающимся семикратного чемпиона мира британского пилота "Феррари" Льюиса Хэмилтона.
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