https://news.day.az/sport/1736927.html Эльмир Алиев завоевал "бронзу" чемпионата Европы Азербайджанский борец Эльмир Алиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в столице Албании Тиране. Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 55 кг, одержал победу над Филиппом Бартошиком из Чехии со счетом 8:0.
Эльмир Алиев завоевал "бронзу" чемпионата Европы
Азербайджанский борец Эльмир Алиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в столице Албании Тиране.
Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 55 кг, одержал победу над Филиппом Бартошиком из Чехии со счетом 8:0.
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