Эльмир Алиев завоевал "бронзу" чемпионата Европы

Азербайджанский борец Эльмир Алиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в столице Албании Тиране.

Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 55 кг, одержал победу над Филиппом Бартошиком из Чехии со счетом 8:0.