https://news.day.az/sport/1737417.html В Баку проходит 30-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике - ФОТО В Баку на Национальной арене гимнастики проходит 30-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике
В Баку проходит 30-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике - ФОТО
В Баку на Национальной арене гимнастики проходит 30-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике, сообщает Day.Az.
Представители этого прекрасного вида спорта продемонстрируют свое мастерство в различных возрастных категориях в программах с мячом, лентой, булавами и обручем.
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