В Баку проходит 30-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике

В Баку на Национальной арене гимнастики проходит 30-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике, сообщает Day.Az.

Представители этого прекрасного вида спорта продемонстрируют свое мастерство в различных возрастных категориях в программах с мячом, лентой, булавами и обручем.