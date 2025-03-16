https://news.day.az/sport/1737704.html "Сабаил" отправил в отставку главного тренера Футбольный клуб "Сабаил" отправил в отставку главного тренера Джавида Гусейнова. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Сегодня в рамках 27-го тура Мисли Премьер-Лиги Азербайджана "Сабаил" проиграл "Нефтчи" со счетом 1:2.
"Сабаил" отправил в отставку главного тренера
Футбольный клуб "Сабаил" отправил в отставку главного тренера Джавида Гусейнова.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Сегодня в рамках 27-го тура Мисли Премьер-Лиги Азербайджана "Сабаил" проиграл "Нефтчи" со счетом 1:2.
37-летний специалист был назначен главным тренером "моряков" в ноябре прошлого года.
Отметим, что на данный момент "Сабах" занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице с 18 очками.
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