Футбольный клуб "Сабаил" отправил в отставку главного тренера Джавида Гусейнова.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня в рамках 27-го тура Мисли Премьер-Лиги Азербайджана "Сабаил" проиграл "Нефтчи" со счетом 1:2.

37-летний специалист был назначен главным тренером "моряков" в ноябре прошлого года.

Отметим, что на данный момент "Сабах" занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице с 18 очками.