27 азербайджанских борцов поедут на чемпионат Европы
Объединенный мир борьбы (UWW) представил заявки команд на чемпионат Европы U-23, который пройдет 7-13 апреля в Братиславе (Словакия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в состав сборной Азербайджана вошло 27 спортсменов.
В вольной борьбе заявлены Ислам Базарганов (57 кг), Нураддин Новрузов (61 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кянан Гейбатов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Орхан Абасов (79 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Абубакр Абакаров (97 кг), Гиорги Мешвилдишвили (125 кг).
В греко-римской борьбе на ковер выйдут Эльдениз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг), Бека Канделаки (130 кг).
В состав команды по женской борьбе вошли Эльнура Мамедова (53 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг), Жаля Алиева (57 кг), Алена Колесник (59 кг), Биргюль Солтанова (62 кг), Рузанна Мамедова (65 кг), Элис Манолова (68 кг).
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