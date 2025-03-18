Какое место займет сборная Азербайджана в рейтинге ФИФА?

Опубликован прогноз в связи с рейтингом национальных сборных ФИФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ожидается, что азербайджанская команда сохранит свою позицию в апрельском рейтинге.

Вероятно, товарищеские матчи с Гаити и Беларусью не повлияют на положение команды Фернанду Сантуша. Даже если в этих двух матчах наша сборная потеряет очки, она останется на 117-м месте. Прогнозируется, что актив команды, насчитывающий на данный момент 1158,70 очков, снизится до 1150,59. Однако даже потери в 8,11 пункта будет достаточно для сохранения текущей позиции.

Отметим, что 22 марта нашей сборной предстоит сыграть с Гаити, а через три дня - с Беларусью.