https://news.day.az/sport/1738039.html Какое место займет сборная Азербайджана в рейтинге ФИФА? Опубликован прогноз в связи с рейтингом национальных сборных ФИФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ожидается, что азербайджанская команда сохранит свою позицию в апрельском рейтинге. Вероятно, товарищеские матчи с Гаити и Беларусью не повлияют на положение команды Фернанду Сантуша.
Какое место займет сборная Азербайджана в рейтинге ФИФА?
Опубликован прогноз в связи с рейтингом национальных сборных ФИФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ожидается, что азербайджанская команда сохранит свою позицию в апрельском рейтинге.
Вероятно, товарищеские матчи с Гаити и Беларусью не повлияют на положение команды Фернанду Сантуша. Даже если в этих двух матчах наша сборная потеряет очки, она останется на 117-м месте. Прогнозируется, что актив команды, насчитывающий на данный момент 1158,70 очков, снизится до 1150,59. Однако даже потери в 8,11 пункта будет достаточно для сохранения текущей позиции.
Отметим, что 22 марта нашей сборной предстоит сыграть с Гаити, а через три дня - с Беларусью.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре