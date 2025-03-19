https://news.day.az/sport/1738561.html АФФА отклонила жалобу "Нефтчи" Состоялось заседание Апелляционного арбитражного трибунала АФФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба организации. Трибунал рассмотрел апелляцию, поданную "Нефтчи". Жалоба бакинского клуба не была удовлетворена.
АФФА отклонила жалобу "Нефтчи"
Состоялось заседание Апелляционного арбитражного трибунала АФФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба организации.
Трибунал рассмотрел апелляцию, поданную "Нефтчи". Жалоба бакинского клуба не была удовлетворена.
"Черно-белые" подали жалобу относительно наказания Бассалу Самбу, получившего красную карточку в матче "Нефтчи" - "Кяпаз" в 1/4 финала Кубка Азербайджана. Трибунал оставил в силе двухматчевую дисквалификацию и штраф в размере 1500 манатов.
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