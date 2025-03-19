АФФА отклонила жалобу "Нефтчи"

Состоялось заседание Апелляционного арбитражного трибунала АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба организации.

Трибунал рассмотрел апелляцию, поданную "Нефтчи". Жалоба бакинского клуба не была удовлетворена.

"Черно-белые" подали жалобу относительно наказания Бассалу Самбу, получившего красную карточку в матче "Нефтчи" - "Кяпаз" в 1/4 финала Кубка Азербайджана. Трибунал оставил в силе двухматчевую дисквалификацию и штраф в размере 1500 манатов.