Сборная Японии первой пробилась на ЧМ-2026

Матч 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Японии и Бахрейна завершился победой японцев со счётом 2:0. Таким образом, Япония стала первой командой, которая обеспечила себе участие в чемпионате мира.

Как сообщает Day.Az, голы в составе японской сборной забили Даити Камада и Такефуса Кубо, оба мяча были забиты во втором тайме.

На данный момент Япония занимает первое место в группе 3, набрав 19 очков после семи матчей. Бахрейн находится на пятой позиции с шестью очками.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, и эти три страны автоматически примут участие в финальной части турнира. Япония стала четвёртым участником мирового первенства.