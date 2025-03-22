Шесть азербайджанских шахматистов сохраняют шансы на Кубок мира

Шесть азербайджанских шахматистов, выступающих чемпионате Европы в Эфори-Норд (Румыния), сохраняют шансы на путевки на Кубок мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на ЧЕ разыгрываются 20 путевок на Кубок мира и на данный момент проходную позицию занимает Магомед Мурадлы. Он идет 18-м, набрав 4,5 балла.

При этом, на пол-очка от него отстают Мисратдин Искедеров, Ахмед Ахмедзаде, Айдын Сулейманлы, Ниджат Абасов и Хаган Ахмед, которые также могут вмешаться в спор за вакансии.

Причем, плотность таблицы такова, что, к примеру, М.Искендеров занимает 34-е место, а Х.Ахмед - 80-е. В этом смысле любая победа может серьезно улучшить шансы за путевки на Кубок мира.

Отметим, что в прошлом году по итогам чемпионата Европы вакансию на Кубок мира завоевал Рауф Мамедов.