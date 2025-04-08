"Каждый хотел продемонстрировать свою силу".

Об этом İdman.biz заявил футболист "Ширван ОСК" Джавид Наджизаде.

24-летний полузащитник рассказал о забитых 13 голах в матче между "Ширван ОСК" и "Эргюнеш" (Физули) в пятом туре Региональной лиги чемпионата Азербайджана:

"Моя цель - стать лучшим бомбардиром Региональной лиги. Я хорошо настроился на эту игру. До этого, если не ошибаюсь, забил пять голов в матче с "Нафталаном".

Так как я стремился стать бомбардиром, то хотел максимально использовать возможности в матче с "Эргюнешем" и забить больше голов. Поэтому я благодарен своим товарищам по команде, потому что они также сыграли большую роль в том, что я отличился столько раз. "Ширван ОСК" стремится выйти во Вторую лигу и достойно представить наш город".

Наджизаде также рассказал о своей мечте играть в Премьер-лиге:

"Как и каждый футболист, я мечтаю играть в Премьер-лиге. Если бы клуб "Баку" продолжил свою деятельность, я бы хотел играть там. Однако теперь я мечтаю играть за "Сабах".

Отметим, что в матче между "Ширван ОСК" и "Эргунеш" (Физули) представитель Ширвана забил в ворота гостей 18 безответных мячей. Этот результат является новым рекордом сезона. Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пять минут.