Азербайджанские борцы успешно выступают на чемпионате Европы

Продолжается чемпионат Европы по борьбе, проходящий в Братиславе, столице Словакии.

Как сообщает Day.Az, во второй день соревнований к ним присоединились борцы вольного стиля.

Основные поединки стартовали в пяти весовых категориях, а в остальных пяти категориях прошли утешительные поединки.

На ковер вышли 9 представителей сборной Азербайджана. Двое из них вышли в финал и завтра будут бороться за золотую медаль. Сегодня в поединке за бронзовую медаль примут участие еще трое борцов.

Чемпионат Европы

Вольная борьба

57 кг

Ислам Базарганов боролся за бронзовую медаль. Его соперником был Ивайло Тисов (Болгария). Базарганов одержал победу со счетом 12:2, принеся сборной Азербайджана первую медаль на чемпионате Европы.

61 кг

Нуреддин Новрузов свой первый матч сыграл в четвертьфинале. Он проиграл выступающему за Албанию Зелимхану Абакарову со счетом 2:11. Азербайджанский борец лишился шанса на "бронзу", так как его соперник не смог выйти в финал.

65 кг

Али Рахимзаде боролся за бронзовую медаль. Азербайджанский представитель, встретившийся с Андреем Свиридом (Украина), одержал победу со счетом 4:0 и завоевал "бронзу".

70 кг

Кенан Хейбатов встретится в матче за бронзовую медаль с победителем схватки между Исмаилом Мусукаевым (Венгрия) и Виктором Войновичем (Сербия).

74 кг

Аганазар Новрузов начал соревнования в 1/8 финала. Он вышел в четвертьфинал, одержав убедительную победу (10:0) над Егором Акуличем (UWW). На этом этапе азербайджанский борец одержал победу над Георгием Элбакидзе из Грузии со счетом 5:3 и вышел в полуфинал. Новрузов проиграл Чермену Валиеву из Албании со счетом 0:6. Завтра представитель Азербайджана встретится с Рамазаном Рамазановым (Болгария) за бронзовую медаль.

79 кг

Орхан Абасов вышел на утешительный матч. Он упустил шанс на медаль, проиграв Аксарбеку Гулаеву из Словакии со счетом 3:4.

86 кг

Арсений Джиоев начал соревнования в 1/8 финала. Он проиграл Артуру Найфонову (UWW) со счетом 1:2.

92 кг

Осман Нурмагомедов в 1/8 финала со счетом 11:0 победил украинца Дениса Сахалюка и вышел в 1/4 финала. Затем борец сборной Азербайджана одержал победу над Ярославом Ядковским (UWW) со счетом 10:0 и вышел в полуфинал. В финал он вышел, победив грузина Мириани Майсурадзе со счетом 5:2. Нурмагомедов встретится с Дауреном Куруглиевым (Греция) в схватке за "золото".

125 кг

Георгий Мешвилдишвили начал соревнования с четвертьфинала. Азербайджанский борец, одержавший победу над Владиславом Байцаевым (Венгрия) со счетом 5:0, вышел в полуфинал. Мешвилдишвили вышел в финал, победив на этом этапе Яниса Храмянкова (UWW) со счетом 8:5. В решающем матче ему предстоит встретиться с грузином Соломоном Манашвили.

Отметим, что матчи континентального первенства, которые пройдут в спорткомплексе "X-Bionic", будут начинаться каждый день в 12:30 по бакинскому времени. Полуфиналы начнутся в 18:45, а матчи за медали - в 20:00.