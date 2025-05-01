"Формула-1" продлила контракт с Гран-при Мексики до 2028 года. Сообщалось, что после ухода Серхио Переса из "Ф-1" с продлением контракта на проведение гонки в Мексике могут возникнуть трудности, но стороны смогли прийти к соглашению.

Как передает Day.Az, в прошлом году руководители трассы настаивали на том, что интерес к гонкам в Мексике достаточно высок, чтобы оставить этап в календаре.

"Невероятная новость, что Гран-при Мехико останется в календаре до 2028 года. "Формула-1" является синонимом энергии и страсти и невероятно ощущать атмосферу болельщиков каждый раз, когда мы посещаем этот невероятный город. Я рад, что мы продолжим сотрудничать и сможем продолжить видеть невероятных мексиканских болельщиков в октябре", - сказал президент и генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали, которого цитирует пресс-служба Гран-при Мексики.

Гран-при Мексики впервые появился в календаре "Формулы-1" в 1963 году, а трасса "Магдалены Микшуки" принимала семь гонок в последующие годы. Затем на Автодроме имени братьев Родригес состоялись еще семь гонок чемпионата мира между 1986 и 1992 годами. Гран-при Мексики вернулось в календарь в 2015 году. Текущая серия гонок совпала с восхождением Серхио Переса - самого успешного мексиканского гонщика "Формулы-1". В последнее время он выступал за команду "Ред Булл" вместе с чемпионом мира Максом Ферстаппеном, но был исключен из состава в конце прошлого года.

Гран-при Мексики пользуется популярностью у болельщиков - 404 958 человек посетили этап в октябре 2024 года, включая 154 124 человека, посетивших только день гонки. Гонка также завоевала награды внутри сообщества "Формулы-1": FOM вручала ей награду "Лучший промоутер" пять лет подряд с 2015 по 2019 год. Cамым успешным гонщиком в истории Гран-при Мексики является пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, одержавший пять побед в период с 2017 по 2023 год.

Сезон-2025 в "Формуле-1" стартовал 16 марта 2025 года. После пяти этапов личный зачет пилотов возглавляет гонщик "Макларена" Оскар Пиастри (99 очков). В Кубке конструкторов лидирует "Макларен" (151 очко). Шестой этап "Формулы-1" пройдет 2-4 мая в Майами (США). Гран при Мексики запланирован на конец октября.