Погба уйдет из "МЮ"?

"ПСЖ" перешел от простого интереса к полузащитнику "МЮ" и сборной Франции Полю Погба к активным действиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru, "Пари Сен-Жермен" уже вышел на связь с агентом француза Мино Райолой и начал переговоры. Руководство уверенно, что "ПСЖ" даже с покупкой Погба впишется в финансовый фэйр-плей за счет нескольких продаж и спонсорских контрактов, передает Paris United.

В 2017 году Paris Unted одним из первых сообщил о грядущих трансферах Неймара и Килиана Мбаппе.

Летом 2016 года Погба стал самым дорогим футболистом в мире благодаря трансферу в "МЮ" за 106 млн евро. Спустя 12 месяцев его рекорд перебил Неймар (222 млн евро). Ранее и Неймар, и Погба выражали желание сыграть друг с другом в одной команде. Поль забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач в 29 официальных матчах сезона-2017/18.

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