Зарубежные гости второго Фестиваля культурного наследия "Фантазия" посетили уникальное село Нидж - место компактного проживания удин, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Делегацию возглавил первый советник представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Данилидис.

Самая большая деревня в Габалинском районе Нидж расположена в 40 км на юго-западе от районного центра. В деревне, население которой составляет около 4000 человек, проживают удины - представители древней народности, исповедующей христианство. Ухоженная, с красивыми домами и большими приусадебными участками, деревня Нидж занимает площадь в 100 кв. км и знаменита своими обильно плодоносящими садами. В селении имеются этнографический музей, школы с изучением азербайджанского, русского и удинского языка. Народ здесь гостеприимный. Вам с удовольствием устроят экскурсию по деревне, познакомят со всеми достопримечательностями, угостят национальными блюдами.

Селение состоит из 16 кварталов, в некоторых из которых сохранились древние албанские церкви. Одна из них - Церковь Чотари, являющаяся гордостью сельчан, действует поныне. Ее также называют - Церковь святого Елисея. Кстати, зарубежные гости помолились здесь. Согласно историческим фактам и свидетельству местных жителей, церковь была построена в 1723-1726 гг. на средства местного мецената Енгибара Чотари и жителей четырех кварталов поселения Нидж. Церковь функционирует при Албано-удинской христианской общине Азербайджана. Несмотря на все сложные исторические события, удины как потомки древних албан, сумели сохранить свой родной язык, культуру, религию, традицию и быт. За последние годы здесь были проведены многочисленные мероприятия как религиозного, так и светского характера. В частности, в 2013 году была проведена церемония празднования 1700-летия принятия христианства.

В селе Нидж находится также старинное кладбище XVI-XVII вв. На самых древних могилах установлены речные валуны без каких-либо надписей. На ряде надгробных камней изображены различные кресты, ангелы, звезды, узоры, формы. Все надписи сделаны на удинском языке. Местные жители говорят, что это одно из самых мистических мест Азербайджана, где живут духи предков.

Отметим, что ведутся активные работы, чтобы наряду с другими историко-культурными территориями Азербайджана, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошло село Нидж.

Второй Фестиваль культурного наследия FANTAZIA проходит с 1 по 15 ноября года в Баку, Гяндже и Габале. Свое название фестиваль получил от архитектурной достопримечательности Баку - бани "Фантазия", которая была создана в 1897 году по проекту архитектора Николая Августовича фон дер Нонне, и в те времена отличалась тем, что именно в ней впервые были проведены электричество и телефонная линия, а само здание сочетает в себе архитектурные традиции Востока и Запада.

Проект организован в партнерстве с государствами-членами ЕС и странами - Францией, Болгарией, Италией, Финляндией, Бельгией, Голландией, Венгрией, Молдовой, Мексикой, Аргентиной, Таджикистаном, Венесуэлой, а также местными партнерами, в том числе с министерством культуры Азербайджана, Главным Управлением культуры города Баку, Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Глава представительства Евросоюза в Азербайджане - Кестутис Янкаускас.

Цель фестиваля - пропаганда азербайджанской архитектуры в мире, повышение осведомленности о необходимости демонстрации и сохранения культурного наследия, древней архитектуры и исторических достопримечательностей. Программа включала концерты, экскурсии, творческие мастер-классы, кинопоказы, художественные выставки и инсталляции, конкурсы и дебаты с экспертами на международном и местном уровнях.

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