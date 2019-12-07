Государственное агентство по туризму Азербайджана, в соответствии с требованиями закона "О государственных закупках", объявило открытый тендер на закупку услуг по созданию системы туристического реестра, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В открытом тендере в качестве претендентов могут участвовать субъекты микро, малого и среднего предпринимательства, имеющие квалифицированный рабочий персонал.

Претенденты должны представить свои предложения до 16 января 2020 года, а тендерное предложение и банковскую гарантию - до 24 января посредством портала государственных закупок.

Вскрытие конвертов тендерных предложений претендентов будет проведено в формате виртуального заседания на портале госзакупок 25 января 2020 года.

Участие в тендере, оценка тендера и все другие процедуры проводятся только в электронной форме посредством портала.