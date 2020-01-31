Плавание в Мертвом море в Израиле может быть как минимум неприятным и как максимум смертельным, если не следовать определенным правилам. Путешественники, которые там уже побывали, объясняют, как можно безопасно наслаждаться этим чудом природы, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

На первый взгляд, Мертвое море выглядит как картинка из сна или из туристического каталога. Пройдя через пустынную Иудейскую равнину, путник видит, как за песчаной дюной появляется бирюзово-голубая безмолвная вода. Каждый день тысячи туристов достигают этого уникального места. Но не все знают об опасности, которая скрывается в этом чудесном водоеме. На самом деле, вода Мертвого моря настолько ядовита, что люди могут умереть, сделав несколько больших глотков.

Причина: вода здесь имеет огромное содержание соли, более 30%. Для сравнения: в Средиземноморье соли только 3%. По этой причине в Мертвом море можно плавать на воде или читать газету на поверхности. Однако высокая концентрация минералов воздействует на организм человека как яд.

Чтобы не допускать плохих последствий от купания, туристы должны следовать инструкциям спасателей и придерживаться определенных правил, которые действуют на общедоступных пляжах и размещены на информационных досках.

Официальные правила безопасного плавания на Мертвом море:

-Заходить в воду желательно спиной и погружаться очень медленно, ложась на спину. Огромная концентрация минералов в воде не даст вам утонуть.

-Нельзя плавать на животе. Впрочем, это вам вряд ли удастся, так как тело человека приобретает в этих водах эффект пробки - вас все время будет выталкивать на поверхность или переворачивать на спину. Кстати, очень удобно: можно просто лежать на поверхности воды или даже читать.

-Не пытаться нырнуть или достать ногами дно: на Мертвом море вы должны вести себя очень осторожно. Дайвинг и кувырки не допускаются. Риск заключается в возможности отравления при попадании воды в рот и на слизистую оболочку глаз.

-Не пытаться заплывать за разрешенную зону купания. На некоторых пляжах, таких как En Bokek, можно плавать относительно далеко. На других участках побережья, например в районе пляжа Калия, зона купания очень ограниченна. Это ограничение имеет смысл: в некоторых местах содержание соли выше, чем в других, и сила плавучести уменьшается.

-Необходимо пить много воды: лежа в воде, многие часто забывают, что все-таки находятся в пустыне. Влажность здесь очень низкая, а температура высокая (в начале лета, даже в более холодные дни, температура не менее 35 °C, в середине лета она может достигать 50 °C), а кроме того, соленая вода высыхает. Поэтому нужно быть очень осторожными, пить много воды и оставаться на Мертвом море максимум три часа.

-Нелишним будет взять с собой пляжную обувь: из-за чрезвычайно высокого содержания соли в Мертвом море на его берегу образуются соляные кристаллы, которые могут быть острыми. Кроме того, почва, особенно в грязных местах, может быть очень скользкой. Обувь обезопасит ноги и предотвратит падение.

Тому, кто придержется этих правил, нечего бояться в Мертвом море.

И, конечно, не следует паниковать: небольшое количество воды на губах не приведет к отравлению. Так что рекомендуется держать рот закрытым, позволить воде нести вас и наслаждаться ощущением шелковистости на вашей коже.