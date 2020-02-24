В настоящее время туристический рынок в мире переживает кризис в связи с угрозой коронавируса. Об этом сказал в понедельник Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Азербайджана Кенан Гулузаде, передает Day.Az.

"Нынешняя ситуация зависит не только от решений, принимаемых на национальных уровнях, но и от психологического состояния людей. Многие отменяют свои поездки, либо проявляют больше осторожности в этом вопросе. Во многих странах мира даже переносятся крупные мероприятия. Безусловно, все это негативно отражается на общей картине", - сказал Гулузаде.

Гулузаде отметил, что шаги, которые на данный момент предпринимает в связи с текущей ситуацией Агентство, зависят от двух факторов: "Это глобальная ситуация в мире, а также решения в связи с этим государственных структур. Бесспорно, Агентство предпринимает шаги в соответствии с действиями государственных структур. Надеемся, что в ближайшее время глобальная ситуация в мире изменится, и мировой туризм вернется в нормальное русло".

Что касается того, как коронавирус может отразиться на числе туристов из Ирана, Гулузаде сказал, что имеются разные прогнозы, которые зависят от того, как будет развиваться в дальнейшем ситуация в этой сфере.