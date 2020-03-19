Глава госагентства по туризму призвал к единству представителей государственного и частного сектора

Глава Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев обратился к представителям индустрии туризма, передает Day.Az.

По его словам, мир в эти дни переживает не лучшие времена: "Распространение вируса COVID-19 привело к закрытию границ почти всех государств, пошатнуло экономики большинства стран. При этом, наибольшие потери несет мировая туристическая индустрия. По всему миру закрываются отели, туристические агентства, банкротятся бизнесмены, увольняется персонал. Будучи частью глобальной индустрии, несет потери и туристический сектор Азербайджана.

По данным, поступающим из индустрии, по информации, получаемой от вас в ходе наших с вами регулярных встреч, в Азербайджане уже имеются факты временного сворачивания бизнеса и увольнения кадров. И это очень печально и прискорбно".

Ф.Нагиев подчеркнул, что еще в начале года сам Президент Ильхам Алиев отмечал успехи туризма, указав, что туризм стал второй, после нефтегазовой сферы,

высокодоходной отраслью экономики страны.

"В сфере туризма делались успешные шаги, с каждым годом привлекались в Азербайджан все больше иностранных туристов, развивая внутренний туризм в стране, наращивая инфраструктуру и, подготавливая высококвалифицированные кадры. Сегодняшний глобальный кризис произошел не по нашей вине. Но именно нашими общими усилиями мы можем с достоинством выбраться из сложной ситуации. Туризм в Азербайджане всегда был и остается в сфере особой заботы и внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Мы это ощущали и будем ощущать всегда и во всем.

По поручению главы государства правительственным структурам поручено в ближайшие дни подготовить пакет предложений по сведению к минимуму потерь бизнеса в связи с ограничительными мерами. В рамках поручения Президента Ильхама Алиева, Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики вместе с другими государственными

структурами подготовило и представило правительству страны пакет предложений по поддержанию туристической индустрии Азербайджана. Сейчас для всех нас самое главное - поддержать всех и каждого, кто задействован в сфере туризма. Потеря высококвалифицированных кадров может стать невосполнимой утратой для нашей индустрии. Этого нельзя допускать".

Он также отметил, что представители государственного сектора и вы частного бизнеса, осознавая всю ответственность ситуации и принимаемых решений, должны в эти дни быть вместе во благо нашей индустрии, страны и гражданина: "Прошу вас при принятии тех или иных решений ориентироваться на перспективу, осознавать социальную ответственность. С удовлетворением отмечу, что ряд работодателей уже принял наши рекомендации о сохранении рабочих мест. В начале XXI века мировая туристическая индустрия уже несколько раз сталкивалась с глобальным кризисом. Это было, к примеру, и после 11 сентября 2001 года, и в 2003 году, когда разбушевался SARS, и в 2009 году во время

глобального экономического кризиса. Туристическая сфера Азербайджана очень молодая, мы до этого не проходили через такие кризисные ситуации. Но новейшая мировая история демонстрирует, что после каждого падения туризм восстанавливается и стремительно

развивается. Безусловно, и на этот раз будет так же. Кризис обязательно пройдет. И мы выйдем из него совместными усилиями. Но это будет эффективно и в краткие сроки, если мы сможем, в том числе, сохранить профессиональные кадры. С наступающим праздником Новруз байрамы! Пусть радость и благополучие

наполнят ваши дома!"