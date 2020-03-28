В Азербайджане обсудили влияние коронавируса на туризм

С целью изучения влияния пандемии коронавируса COVID-19 на туристический сектор состоялись обсуждения с субъектами предпринимательства, работающими в данной отрасли, передает Day.Az со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

По сообщению ведомства, в ходе обсуждений, проведенных в формате видеоконференции с участием представителей министерств экономики, налогов, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), государственных туристических агентств, Государственной службы занятости, Национальной конфедерации организаций предпринимателей, было отмечено, что туризм также подвержен негативному влиянию коронавирусной пандемии, в том числе снижению внутреннего и иностранного туристического потока.

"Предприниматели столкнулись с потерями в связи с отменой ранее заказанных туров, гостиничного бронирования и отменой различных других мероприятий. Пути выхода для минимизации этих последствий были также обсуждены участниками", - отмечается в информации.

Согласно данным, предприниматели были проинформированы о проделанной работе и направлениях намеченных мер по минимизации воздействия коронавирусной инфекции на частный сектор, в том числе на туризм.

Во время обсуждений с предпринимателями была подчеркнута важность дальнейшего повышения социальной ответственности частного сектора в нынешних условиях. В связи с этим представителям бизнеса рекомендуется не допускать увольнений, сокращений сотрудников, а демонстрировать корпоративную ответственность и социальную солидарность.