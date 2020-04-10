https://news.day.az/tourism/1222349.html Раскрыты детали пакета поддержки предпринимателей в Азербайджане
Раскрыты детали пакета поддержки предпринимателей в Азербайджане
Государственное агентство по туризму Азербайджана раскрыло суть пакета поддержки предпринимателям, действующим в сфере размещения (отельная сфера), а также в качестве турагентств и туроператоров, передает Day.Az со ссылкой на Агентство.
С полной версией можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре