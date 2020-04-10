Раскрыты детали пакета поддержки предпринимателей в Азербайджане

Государственное агентство по туризму Азербайджана раскрыло суть пакета поддержки предпринимателям, действующим в сфере размещения (отельная сфера), а также в качестве турагентств и туроператоров, передает Day.Az со ссылкой на Агентство.

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