Европейскому туризму нужно 375 миллиардов евро на восстановление

В опубликованном сегодня отчете Европейская комиссия по туризму (ETC) оценила, что европейскому туристическому сектору необходимо 375 миллиардов евро, чтобы оправиться от кризиса, вызванного COVID-19, и восстановить свою деятельность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по словам исполнительного директора ЕТС Эдуардо Сантандера, по прогнозам около 255 миллиардов евро необходимы для восстановления сектора туризма и еще около 120 миллиардов евро для дополнительных инвестиций, чтобы помочь предпринимателям и операторам восстановить туроперации.

Отмечая, что в таких странах, как Португалия и Испания, есть домохозяйства, прямо или косвенно зависящие от туризма, Э.Сантандер считает, что этот кризис вызвал высокую безработицу в секторе на европейском уровне.

Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, если ситуация сохранится в ближайшие месяцы, на карту может быть поставлено 10 миллионов рабочих мест в Европе.

По словам директора ETC, больше всего пострадают страны, в которых ВВП больше зависит от туризма, как в случае Греции, Португалии, Испании и Италии. Тем не менее, во всех государствах-членах ЕС туристические компании сталкиваются с огромной проблемой ликвидности и не выживут, если не будет вмешательства или вливаний капитала со стороны государств или других видов помощи ЕС.

По словам Эдуардо Сантандера, сектор туризма начинает видеть некоторый свет в конце туннеля, принимая во внимание поэтапное снятие ограничений на поездки в пределах Европы, утверждая, что теперь необходимо бороться, чтобы восстановить имидж европейского туризма.

ETC со штаб-квартирой в Брюсселе была основана в 1948 году. Португалия является одним из ее основателей. Это некоммерческая организация, состоящая из 33 национальных органов по продвижению туризма из европейских стран.