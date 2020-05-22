https://news.day.az/tourism/1237671.html Коронавирус и туризм в Европе: что ожидать этим летом? - ВИДЕО
Коронавирус и туризм в Европе: что ожидать этим летом? - ВИДЕО
Лето - новое дыхание для туризма, в странах ЕС - этот сезон - не только маленькая жизнь, но существенные заработки для тех, кто занят в индустрии путешествий и сфере обслуживания.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, постепенное открытие границ после пандемии в странах, где значимая доля ВВП поступает от гостей, в том числе и зарубежных, вселяет надежды в сотрудников отрасли.
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