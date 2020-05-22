Коронавирус и туризм в Европе: что ожидать этим летом?

Лето - новое дыхание для туризма, в странах ЕС - этот сезон - не только маленькая жизнь, но существенные заработки для тех, кто занят в индустрии путешествий и сфере обслуживания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, постепенное открытие границ после пандемии в странах, где значимая доля ВВП поступает от гостей, в том числе и зарубежных, вселяет надежды в сотрудников отрасли.