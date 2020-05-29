https://news.day.az/tourism/1239390.html Нафталан вошел в топ-3 самых популярных в СНГ курортов
Нафталан вошел в топ-3 самых популярных в СНГ курортов
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов и стран СНГ для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха летом, сообщает Day.Az.
Курорты в Беларуси, Казахстане и Азербайджане возглавляют список самых популярных для оздоровительного отдыха и лечения в санаториях стран СНГ.
В топ-4 для лечебно-оздоровительного отдыха входят курорты на озере Нарочь в Беларуси, курорт Бурабай в Казахстане, курорт Нафталан в Азербайджане и озеро Иссык-Куль в Кыргызстане.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности курортов СНГ для санаторного-курортного и оздоровительного отдыха.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре