https://news.day.az/tourism/1251370.html Высокогорные села Азербайджана в объективе известного фотографа - ФОТО
Высокогорные села Азербайджана в объективе известного фотографа - ФОТО
Азербайджан славится своими высокогорными селами.
Известный фотограф и путешественник Лёкин на своей странице в Instagram опубликовал восхитительные кадры высокогорных сел Азербайджана.
Day.Az представляет список данных сел:
Хыналыг (Губинский район) 2194 м над уровнем моря
Элик (Гусарский район) 2370 м
Грыз (Губа) 2040 м
Будуг (Губа) 1795 м
Джек (Губа) 1795 м
Барзаву (Лерик) 1580 м
Лаза (Гусар) 1675 м
Кёхнядахар (Исмаиллы) 1443 м
Галакянд (Гедебей) 1400 м
Дузтагир (Гусар) 1314 м
Данные по высоте: Google и собственные измерения на основе Garmin. По наивысшему дому.
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