Высокогорные села Азербайджана в объективе известного фотографа

Азербайджан славится своими высокогорными селами. 

Известный фотограф и путешественник Лёкин на своей странице в Instagram опубликовал восхитительные кадры высокогорных сел Азербайджана.

Day.Az представляет список данных сел:

Хыналыг (Губинский район) 2194 м над уровнем моря

Элик (Гусарский район) 2370 м

Грыз (Губа) 2040 м

Будуг (Губа) 1795 м

Джек (Губа) 1795 м

Барзаву (Лерик) 1580 м

Лаза (Гусар) 1675 м

Кёхнядахар (Исмаиллы) 1443 м

Галакянд (Гедебей) 1400 м

Дузтагир (Гусар) 1314 м

Данные по высоте: Google и собственные измерения на основе Garmin. По наивысшему дому.