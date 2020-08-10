Потери туризма во Франции оценили в €40 млрд

Прямые убытки французского туристического сектора из-за карантинных ограничений составляют €30-40 млрд. Об этом заявил государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лемуан в интервью Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Без иностранных туристов сектор страдает, подчеркнул он.

"Многие операторы говорят нам, что их оборот снизится на 20-25% к концу года. В нормальное время туризм приносит €180 млрд дохода, €60 млрд из которых приходится на международный туризм", - отметил он.

По словам госсекретаря, туристическую индустрию удерживает от коллапса внутренний спрос: 70% уехавших в отпуск выбрали отдых во Франции.

"Но давайте внесем ясность: в обычное время Франция принимает 17 млн иностранных туристов каждое лето, когда 9 млн французов уезжают за границу и часть этой международной клиентуры исчезла", - подчеркнул Лемуан.