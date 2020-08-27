Туристы смогут посетить Доминикану без теста на COVID-19

Власти Доминиканы готовы принимать отдыхающих без результатов теста на коронавирус и обещают им бесплатную медстраховку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такие пункты прописаны в плане по восстановлению туротрасли. Документ предусматривает комплекс мер по обеспечению здоровья и безопасности местных жителей и гостей. Он содержит новые правила сертифицикации отелей, ресторанов, баров, протоколы, которые необходимо соблюдать гражданам.

Доминикана открыла границы для иностранных гостей с 1 июля. Они должны иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

С конца сентября по прибытии в страну путешественникам, отобранным методом случайной выборки, будут проводиться экспресс-тесты, например, дыхательный тест на наличие COVID-19. Как только эта мера будет введена, требование предъявлять отрицательный ПЦР-тест отменят.

Социальное дистанцирование и использование масок будет обязательным для гостей страны.