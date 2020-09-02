https://news.day.az/tourism/1267295.html Греция открывает границу для граждан России
Греция открывает границу для граждан России
Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В пресс-службе греческого правительства сообщили, что пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Данный режим будет действовать две недели.
Пребывание в страну разрешается исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.
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