Агентство по туризму Азербайджана обратилось к населению

Государственное агентство по туризму просит граждан Азербайджана сообщать о проблемах в отелях, связанных с нарушением правил по борьбе с пандемией.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Агентства Кянан Гулузаде, передает Day.Az.

По его словам, Кабмин утвердил "Правила организации работы гостиниц в Азербайджане в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Как отметил Гулузаде, уже три недели как Агентство совместно с государственными структурами дважды в неделю проводит мониторинги ситуации в связи с проблемой. Отметив, что результаты мониторингов пока положительны, Гулузаде добавил, что мероприятия охватят 229 отелей: "Когда мониторинги начались, то более 70 из 229 отелей не работали. После работу возобновили еще пять отелей, поскольку предприниматели осознали, что способны работать с соблюдением правил".

Пресс-секретарь Агентства также сказал, что разработанным для отелей знаком SAHMAN отмечаются те отели, где соблюдаются правила карантина: "Просим граждан непременно сообщать в Агентство в случае возникновения проблем по соблюдению правил карантина в отелях. Очень важно, чтобы общественность информировала нас об этом".