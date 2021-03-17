Позволит ли вакцинация гражданам Азербайджана посетить другие страны?

Вакцинация является наиболее реальным путем выхода из пандемии, сведения к минимуму риска инфицирования и позволит гражданам вновь с комфортом путешествовать по миру.

Об этом сказал в среду Trend председатель Совета экспертов Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гейдениз Гахраманов, передает Day.Az.

По его словам, вакцинация от COVID-19 охватила весь мир.

"Все государства на протяжении года страдают от пандемии коронавируса, которая вызвала экономические проблемы. Вакцинация - это выход из создавшейся ситуации. Уровень инфицирования снизится, и люди вновь смогут посещать многие страны. Чем успешнее будет вакцинация, тем быстрее можно будет победить пандемию", - сказал Гахраманов.

Он отметил, что некоторые страны уже заявили о том, что примут вакцинированных от COVID-19 туристов из-за рубежа.

Председатель совета также напомнил, что европейские страны предлагают ввести единый "паспорт вакцинации", который позволит его владельцам комфортно путешествовать по миру.