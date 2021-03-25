Вьетнам может возобновить прием туристов с июля

Вьетнам с июля может частично возобновить прерванный год назад из-за пандемии прием иностранных туристов. Об этом сообщила в четверг газета "Тиен фонг" со ссылкой на заместителя начальника Национального управления туризма республики Нго Хоай Чунга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, подобная инициатива обсуждалась на специальном совещании, которое провело управление туризма с представителями компетентных ведомств, имеющих отношение к приему иностранцев на территории страны. "Если мы не начнем открывать границы в ближайшее время, то можем потерять конкурентное преимущество и свою часть рынка, поскольку многие страны уже возобновили прием туристов", - сказал замначальника управления. Он отметил, что в нынешних условиях речь идет не о продаже привычных туристических продуктов, а лишь о пилотных программах по приему туристов из-за рубежа, в рамках которых будут выработаны новые регламенты для отрасли в постпандемический период.

На начальном этапе управление туризма предлагает возобновить прием иностранных гостей из Японии, Южной Кореи и с Тайваня. Этот выбор основан на оценке эпидемической ситуации и профилактических мер, предпринимаемых в каждой из стран, а также на двусторонних договоренностях о взаимном признании результатов вакцинации.

Ранее на этой неделе вьетнамский Консультативный совет по развитию туризма направил премьер-министру страны Нгуен Суан Фуку письмо с предложениями по поэтапному восстановлению международного сотрудничества в сфере туризма в ближайшие месяцы.

В 2020 году из-за пандемии во Вьетнаме прекратили деятельность порядка 90% туроператоров, специализировавшихся на приеме иностранных туристов.