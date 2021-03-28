В Иордании решили создать "золотую зону" без вирусов

Иордания хочет создать для туристов зону, свободную от вирусов. В нее войдут Петра, Мертвое море и Вади-Рам. Въезд на эту территорию будет ограничен. Попасть туда можно будет только после прививки от коронавируса. Это правило будут применять и к туристам, и к местным жителям - работникам сферы услуг, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Министерство здравоохранения готово максимально охватить вакцинацией всех местных жителей. При этом в стране ситуация с COVID-19 очень тяжелая. В больницах заканчиваются свободные койки. Сейчас госпитали заполнены на три четверти. Однако Иордания планирует уже на следующей неделе получить три миллиона доз препарата для вакцинации. В планах к началу лета завершить иммунизацию населения.