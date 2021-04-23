Начиная с июня этого года, в туристическом секторе Азербайджана ожидается оживление.

Как сообщили АПА-Экономикс в Конфедерации предпринимателей Азербайджана, такое мнение было озвучено на очередном заседании комиссии "Работа по туризму и услугам", передает Day.Az.

Было отмечено, что восстановление коммуникационных связей уже нескольких стран дает основание начать возрождение туристического сектора с 2021 года.

На заседании также было отмечено, что в 2019 году туристический сектор в Азербайджане вырос на 10%, в 2020 году в этом секторе наблюдалось снижение в 4 раза.

На заседании была заслушана информация о ущербе, нанесенном пандемией туристическому сектору, а также о мерах, принятых комиссией. Были обсуждены предстоящие вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Всемирной организации экотуризма, который пройдет в октябре-ноябре 2021 года.