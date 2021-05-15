Черногория открывает границы для туристов

Черногория намерена на следующей неделе открыть границы для туристов по примеру Греции. Об этом заявил в пятницу премьер-министр республики Здравко Кривокапич по завершении своего визита в Грецию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня важный день в Греции - с сегодняшнего дня она открылась для всех туристов. Наши протоколы похожи, подходы приблизительно похожи, и Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов с самыми важными словами: добро пожаловать на черногорское побережье", - заявил Кривокапич на видео, которое опубликовала пресс-служба правительства республики.

Как отметил премьер, греческие партнеры заверили его, что Черногория "является лидером на Балканах" и Греция будет "оказывать всяческую поддержку" ей. По словам Кривокапича, вскоре Подгорицу посетит с визитом его греческий коллега Кириакос Мицотакис.

Греция открыла свой туристический рынок для иностранных туристов с 14 мая, а также разрешила с этой даты перемещения собственных граждан между регионами страны, включая острова. В стране еще действуют ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса. В частности, требуется ношение защитной маски в закрытых помещениях и на улице. В стране действует комендантский час с 00:30 до 05:00. В последние месяцы в Греции ежедневно выявляют 1,5-3,5 тыс. инфицированных. Однако в последнее время, по оценкам специалистов, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, и власти постепенно снимают ограничения.

Тем временем ситуация в Черногории остается одной из худших в Европе в относительном выражении: в стране с населением 600 тыс. умерли 1 556 человек. В начале марта правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса, однако помощь до сих пор так и не поступила.