Минэкологии Азербайджана обратилось к туристам

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось к местным и иностранным туристам в связи с 22 мая - Международным днем биологического разнообразия.

Как сообщила в субботу Trend заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия при минэкологии Арзу Самедова, в связи с Международным днем биологического разнообразия в национальных парках и заказниках Азербайджана организовываются мероприятия, передает Day.Az.

"Во всем мире 22 мая отмечается Международный день охраны биологического разнообразия. ООН приняла в связи с этим резолюцию, к которой присоединился и Азербайджан. Ежегодно в этот день минэкологии проводит мероприятия под различными девизами. Сегодня в национальных парках и заказниках проводятся мероприятия в связи с охраной биоразнообразия. При этом в Ширванском национальном парке организованы выставки детских поделок, ковров, осуществляется продажа сезонных фруктов. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут тренинги на открытом воздухе по охране биоразнообразия. На мероприятии также будут проведены интеллектуальные игры для несовершеннолетних.

Приглашаем местных и иностранных туристов в национальные парки, призываем их провести там свое свободное время. Каждый может принять участие в этих мероприятиях и ознакомиться с природой Азербайджана", - сказала Самедова.