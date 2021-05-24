В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу

Правительство Чехии рассматривает возможность разрешить с 14 июня ресторанам, кафе, барам и другим учреждениям общественного питания обслуживание посетителей в гостевых залах и других приспособленных для этого внутренних помещениях.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр республики Андрей Бабиш, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"14 июня откроются для обслуживания гостей внутренние помещения ресторанов и других учреждений общепита, но, конечно, с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Это план, который в ближайшее время обсудит правительство", - отметил он.

В Чехии с 14 июня, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, планируется разрешить проведение представлений в театрально-концертных залах для 1 000 зрителей.