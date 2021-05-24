Турция отменит требование обязательного ПЦР-теста при въезде

Турция может вскоре отменить для россиян требование обязательного ПЦР-теста при въезде.

Как передает Day.Az, об этом заявил РИА Новости глава турецкого минтуризма.

Напомним, что c 1 мая прибывающие в Турцию россияне должны были дважды сдать ПЦР-тест на Covid-19 в течение пяти дней.