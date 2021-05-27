В Турции рассказали об изменениях в системе «все включено»

Изменения, которые внести в систему "все включено" в отелях, могут сохраниться и после пандемии коронавируса, рассказал мэр турецкого города Бодрума Ахмет Арас.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, речь идет о новшестве, введенном в большинстве отелей, - запрете отдыхающим самим накладывать себе еду, за них теперь это делают официанты. "Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу", - допустил Арас. Он отметил, что это может создать дополнительные затруднения для персонала отеля, однако с точки зрения гигиены и качества сервиса это несет свои плюсы.

Мэр Бодрума добавил, что сейчас туризм в городе безопасен, около 90 процентов объектов размещения проверены и имеют сертификаты безопасности.

Ранее представитель Федерации отельеров Турции сообщил, что отели страны не откажутся от системы "все включено" из-за введенных коронавирусных ограничений. При этом рестораны могут менять количество и способ подачи блюд, обсуждая это с туроператорами.

В настоящее время в Турции соблюдается строгий локдаун. Однако появилась информация о его возможной отмене 17 мая и новом притоке туристов из зарубежных стран. Отмечалось, что некоторые ограничения могут остаться - в частности, посетителям предлагалось бы заказывать еду по меню вместо шведского стола.