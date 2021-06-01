Россия увеличивает число авиарейсов с Азербайджаном

Россия с 10 июня увеличивает число авиарейсов с Азербайджаном, Арменией, Грецией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Беларусью и Германией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в российском Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно сообщению, с 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва - Афины на два в неделю, с Азербайджаном (Москва - Баку), Арменией (Москва - Ереван), Катаром (Москва - Доха), Узбекистаном (Москва - Ташкент) и Таджикистаном (Москва - Душанбе) - на один рейс в неделю, с Египтом (Москва - Каир) и Сербией (Москва - Белград) - до семи рейсов в неделю, Беларусью (Москва - Минск) до 10 раз в неделю.