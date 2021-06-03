Казахстан наращивает частоту полетов в Турцию

Турецкие СМИ сообщили, что Казахстан, который ранее ввел ограничение на полеты в Турцию, вновь намерен начать наращивать их частотность с 7 июня. Кстати, многие российские туристы из приграничных с Казахстаном областей, ездили на отдых в Анталию именно через казахстанские аэропорты, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Отмечается, что Казахстан, который с 26 апреля ограничил полеты в Турцию до 9 рейсов в неделю из-за высокого числа заболевших коронавирусом, дал зеленый свет на повторное увеличение рейсов в июне. Соответственно, воздушное сообщение Казахстан-Турция, которое будет увеличено до 16 рейсов с 7 июня, в дальнейшем будет ещё расширено до 32 еженедельных рейса, но после того, как количество заболеваний в Турции опустится ниже 5 тысяч за сутки.

Таким образом, по подсчетам экспертов, примерно 200 тысяч туристов из Казахстана прибудут в Турцию в течение года рейсами авиакомпании Air Astana, а также чартерами туроператоров, что хоть как-то поддержит турецкие отели на плаву.

Но для российских путешественников снова начинается полная неопределённость с открытием Турции.