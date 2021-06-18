Россия возобновляет авиасообщение с Турцией

Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, это решение приняли на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила страну.

Голикова также отметила, что в Турции организовали вакцинацию персонала в сфере услуг. Среди работников отелей доля привитых составляет от 60 до 90 процентов.

Помимо этого, он добавила, что занятость коечного фонда в стране снизилась с 59 до 39 процентов.

Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.